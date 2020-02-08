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"Трансфер Ігало може стати найбільшим посміховиськом АПЛ", – екс-гравець Арсенала Мерсон

09:36 169 Читать на русском
"Трансфер Ігало може стати найбільшим посміховиськом АПЛ", – екс-гравець Арсенала Мерсон
Одіон Ігало / Teamtalk

Колишній гравець Арсенала Пол Мерсон має великі сумніви щодо доцільності трансфера Одіона Ігало в Манчестер Юнайтед.

"Одіон Ігало може стати останньою краплею для Манчестер Юнайтед. Якщо цей трансфер виявиться катастрофою, то Ед Вудворд та Уле Гуннар Сульшер зазнають великих проблем.

Ігало зізнався, на які жертви пішов заради трансферу в Манчестер Юнайтед

Не зрозумійте мене неправильно. Він може знову набрати форму, яку колись мав у Уотфорді, і досягти величезного успіху. Але також він може стати найбільшим посміховиськом, яке англійська Прем'єр-ліга коли-небудь бачила. Тільки час покаже", – поділився Мерсон в коментарі Starsport.

Нагадаємо, Ігало приєднався до Манчестер Юнайтед наприкінці зимового трансферного вікна, але ще не встиг дебютувати за манкуніанців.

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Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія АПЛ Трансфери Манчестер Юнайтед Пол Мерсон Одіон Ігало Одіон Ігало
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