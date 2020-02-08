"Трансфер Ігало може стати найбільшим посміховиськом АПЛ", – екс-гравець Арсенала Мерсон

Колишній гравець Арсенала Пол Мерсон має великі сумніви щодо доцільності трансфера Одіона Ігало в Манчестер Юнайтед.

"Одіон Ігало може стати останньою краплею для Манчестер Юнайтед. Якщо цей трансфер виявиться катастрофою, то Ед Вудворд та Уле Гуннар Сульшер зазнають великих проблем.

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Не зрозумійте мене неправильно. Він може знову набрати форму, яку колись мав у Уотфорді, і досягти величезного успіху. Але також він може стати найбільшим посміховиськом, яке англійська Прем'єр-ліга коли-небудь бачила. Тільки час покаже", – поділився Мерсон в коментарі Starsport.

Нагадаємо, Ігало приєднався до Манчестер Юнайтед наприкінці зимового трансферного вікна, але ще не встиг дебютувати за манкуніанців.

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