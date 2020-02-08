"Трансфер Игало может стать крупнейшим посмешищем АПЛ", – экс-игрок Арсенала Мерсон

Бывший игрок Арсенала Пол Мерсон имеет большие сомнения относительно целесообразности трансфера Одиона Игало в Манчестер Юнайтед.

"Одион Игало может стать последней каплей для Манчестер Юнайтед. Если этот трансфер окажется катастрофой, то Эд Вудворд и Уле Гуннар Сульшер испытают большие проблемы.

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Не поймите меня неправильно. Он может снова набрать форму, которую когда-то имел в Уотфорде, и достичь огромного успеха. Но также он может стать крупнейшим посмешищем, которое английская Премьер-лига когда-либо видела. Только время покажет", – поделился Мерсон в комментарии Starsport.

Напомним, Игало присоединился к Манчестер Юнайтед в конце зимнего трансферного окна, но еще не успел дебютировать за манкунианцев.

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