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"Трансфер Игало может стать крупнейшим посмешищем АПЛ", – экс-игрок Арсенала Мерсон

09:36 274 Читати українською
"Трансфер Игало может стать крупнейшим посмешищем АПЛ", – экс-игрок Арсенала Мерсон
Одион Игало / Teamtalk

Бывший игрок Арсенала Пол Мерсон имеет большие сомнения относительно целесообразности трансфера Одиона Игало в Манчестер Юнайтед.

"Одион Игало может стать последней каплей для Манчестер Юнайтед. Если этот трансфер окажется катастрофой, то Эд Вудворд и Уле Гуннар Сульшер испытают большие проблемы.

Игало признался, на какие жертвы пошел ради трансфера в Манчестер Юнайтед

Не поймите меня неправильно. Он может снова набрать форму, которую когда-то имел в Уотфорде, и достичь огромного успеха. Но также он может стать крупнейшим посмешищем, которое английская Премьер-лига когда-либо видела. Только время покажет", – поделился Мерсон в комментарии Starsport.

Напомним, Игало присоединился к Манчестер Юнайтед в конце зимнего трансферного окна, но еще не успел дебютировать за манкунианцев.

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Теги
Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед АПЛ Трансферы Манчестер Юнайтед Пол Мерсон Одион Игало Одион Игало
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