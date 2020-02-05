Ігало зізнався, на які жертви пішов заради трансферу в Манчестер Юнайтед

Нападник Манчестер Юнайтед Одіон Ігало розповів, як проходили переговори між ним, його агентами та босами Шанхай Шеньхуа щодо трансферу до "червоних дияволів".

"Об 11 годині вечора в Шанхаї мій агент подзвонив мені, щоб сказати, що Манчестер Юнайтед хоче підписати мене.

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Я прокинувся серед ночі і почав шукати перекладача, щоб піти в кабінет керівництва, вибити двері і таке інше. "Мій агент хоче поговорити з вами, Манчестер Юнайтед цікавиться мною, ви повинні зробити все, що б це сталося".

Так почалися переговори. Я не спав всю ніч, тому що о 7 годині ранку за шанхайським часом там би закривалося трансферне вікно. З 11 вечора тривала бюрократія, переговори і все таке. Інші команди також дзвонили, говорили, що теж хочуть мене. Але я сказав своєму агенту, що я хочу в Манчестер.

Він сказав: "Тобі уріжуть зарплату, щоб ти опинився там". Я відповів: "Мені все одно. Зроби так, щоб це відбулося. Я хочу в Юнайтед. Мені все одно, наскільки зменшиться зарплата, я все розумію, зроби все, щоб перехід відбувся", – поділився Ігало в коментарі The Guardian.

Нагадаємо, Ігало приєднався до Манчестер Юнайтед наприкінці зимового трансферного вікна, але ще не встиг дебютувати за манкуніанців.

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