Хавбек Динамо Денис Гармаш повинен виконати певні процедури для свого переходу у Осієк.

Трансфер 33-річного ветерана затримується через форс-мажор з документами, інформує Sportske Novosti.

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Гармаш ще 30 серпня мав пройти медогляд у хорватському клубі, однак не встиг отримати дозвіл на виїзд з України. Через воєнний стан ця процедура значно складніша, ніж зазвичай. Втім, керівництво Осієка впевнене, що півзахисник таки приєднається до їхньої команди.

Нагадаємо, контракт Гармаша з Динамо чинний ще 2 роки, однак кияни вирішили попрощатися достроково. Хавбек відіграв за "біло-синіх" 361 матч, відзначився 54 голами та 45 асистами.

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