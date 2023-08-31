Хавбек Динамо Денис Гармаш должен выполнить некоторые процедуры для своего перехода в Осиек.

Трансфер 33-летнего ветерана задерживается из-за форс-мажора с документами, сообщает Sportske Novosti.

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Гармаш еще 30 августа должен был пройти медосмотр в хорватском клубе, однако не успел получить разрешение на выезд из Украины. Из-за военного положения эта процедура значительно сложнее обычного. Впрочем, руководство Осиека уверено, что полузащитник присоединится к их команде.

Напомним, контракт Гармаша с Динамо действует еще 2 года, однако киевляне решили попрощаться досрочно. Хавбек отыграл за "бело-синих" 361 матч, отличился 54 голами и 45 ассистами.

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