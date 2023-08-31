Як повідомлялось раніше, 33-річного Гармаша пов'язують з переходом в хорватський Осієк, а сторони вже начебто домовились про трансфер.

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Втім, хорвати досить стримано відповіли на запит Українського футболу: "Осієк не коментує трансферних спекуляцій. З найкращими побажаннями".

Нагадаємо, Гармаш, контракт якого з Динамо чинний до 30 червня 2025 року, не потрапив до заявки "біло-синіх" на УПЛ. Transfermarkt оцінює його в 1,2 млн євро.

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