"Я хотів би поборотися за Кубок ліги, але не думаю, що зможу. Але у нас буде гра в четвер, яка у разі виходу в груповий етап Ліги Європи принесе нам нехай і не так багато грошей, як Ліга чемпіонів, але певну суму, яка важлива для такого клубу, як ми.

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Це змагання на груповому етапі, яке дає нам хороший шанс пройти в плей-офф, тому гра в четвер дуже важлива для нас. Думаю, ви розумієте, що керівництво Кубка англійської ліги (EFL), з огляду на важливу для нас гру в четвер, ухвалила рішення за нас. Вони навіть не створили проблеми – вони вирішили за нас", – цитує Моурінью Sports Mole.

За тиждень на "шпор" очікує одразу три поєдинки: 29 вересня гра проти Челсі в рамках Кубка англійської ліги, 1 жовтня поєдинок з Маккабі Хайфа в рамках Ліги Європи і 4 жовтня зустріч з Манчестер Юнайтед в АПЛ.

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