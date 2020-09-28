Напередодні Сульшер, коментуючи перемогу МЮ над Брайтоном (3:2), згадав інцидент перед матчем ЛЄ Шкендія – Тоттенхем, коли головний тренер лондонців звернув увагу на висоту воріт, яка не відповідає регламенту. Моурінью не залишив цей жарт без уваги.

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"Чи вимірював я ворота сьогодні? Ні, тому що знаю, що з ними все гаразд. Думаю, Уле вчора був такий щасливий і задоволений тим, що сталося, що пожартував.

Але я розумію, що розміри воріт для нього не важливі. Для нього важливий розмір штрафного майданчика. Він ні за що не погодився б грати зі штрафним у 17 ярдів замість 18. Думаю, він вважав за краще б навіть 22 ярди. Для нього так було б краще", – сказав Моурінью в ефірі BT Sport.

Очевидно, португалець натякнув на те, що МЮ дуже часто пробиває пенальті. От і в матчі з Брайтоном манкуніанці забили переможний м'яч на десятій доданій хвилині, вже після фінального свистка: арбітр призначив пенальті після консультації з ВАР.

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