"Я хотел бы побороться за Кубок лиги, но не думаю, что смогу. Но у нас будет игра в четверг, которая в случае выхода в групповой этап Лиги Европы принесет нам пусть и не так много денег, как Лига чемпионов, но определенную сумму, которая важна для такого клуба, как мы.

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Это соревнование на групповом этапе, которое дает нам хороший шанс пройти в плей-офф, поэтому игра в четверг очень важна для нас. Думаю, вы понимаете, что руководство Кубка английской лиги (EFL), учитывая важную для нас игру в четверг, приняла решение за нас. Они даже не создали проблемы – они решили за нас", – цитирует Моуринью Sports Mole.

За неделю на "шпор" ожидает сразу три поединка: 29 сентября игра против Челси в рамках Кубка английской лиги, 1 октября поединок с Маккаби в рамках Лиги Европы и 4 октября встреча с Манчестер Юнайтед в АПЛ.

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