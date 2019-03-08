Тоттенхем зіграє на новому стадіоні проти Брайтона або Крістал Пелас

Тоттенхем планує відкрити новий стадіон матчем проти Крістал Пелас або Брайтона.

Перший матч Тоттенхема на новому стадіоні залежить від результату матчу 1/4 фіналу Кубка Англії Міллуолл – Брайтон, який відбудеться 17 березня, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Якщо переможе Брайтон, "шпори" зіграють на новій арені 3 березня проти Крістал Пелас, а з Брайтоном зіграють 23-24 квітня.

Якщо далі пройде Міллуолл, тоді Тоттенхем проведе перший матч проти Брайтона 6-7 квітня, а 23-24 прийме Крістал Пелас.

Перший тестовий матч 24 березня зможуть відвідати не більше 30 тисяч глядачів, коли юніорська команда "шпор" прийматиме однолітків з Саутгемптона. У другому тестовому поєдинку зійдуться між собою відомі в минулому футболісти команди з Північного Лондона.

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