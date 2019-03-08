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Тоттенхем зіграє на новому стадіоні проти Брайтона або Крістал Пелас

8 березня 22:44 139 Читать на русском
Тоттенхем зіграє на новому стадіоні проти Брайтона або Крістал Пелас
Стадіон Тоттенхема / соцмережі

Тоттенхем планує відкрити новий стадіон матчем проти Крістал Пелас або Брайтона.

Перший матч Тоттенхема на новому стадіоні залежить від результату матчу 1/4 фіналу Кубка Англії Міллуолл – Брайтон, який відбудеться 17 березня, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Якщо переможе Брайтон, "шпори" зіграють на новій арені 3 березня проти Крістал Пелас, а з Брайтоном зіграють 23-24 квітня.

Якщо далі пройде Міллуолл, тоді Тоттенхем проведе перший матч проти Брайтона 6-7 квітня, а 23-24 прийме Крістал Пелас.

Перший тестовий матч 24 березня зможуть відвідати не більше 30 тисяч глядачів, коли юніорська команда "шпор" прийматиме однолітків з Саутгемптона. У другому тестовому поєдинку зійдуться між собою відомі в минулому футболісти команди з Північного Лондона.

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Теги
Англія Брайтон Брайтон Крістал Пелас Крістал Пелас Тоттенхем Тоттенхем
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