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Тоттенхэм сыграет на новом стадионе против Брайтона или Кристал Пэлас

8 марта 22:44 22 Читати українською
Тоттенхэм сыграет на новом стадионе против Брайтона или Кристал Пэлас
Стадион Тоттенхэма / соцсети

Тоттенхэм планирует открыть новый стадион матчем против Кристал Пэлас или Брайтона.

Первый матч Тоттенхэма на новом стадионе зависит от результата матча 1/4 финала Кубка Англии Миллуолл – Брайтон, который состоится 17 марта, сообщает официальный сайт клуба.

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Если победит Брайтон, "шпоры" сыграют на новой арене 3 марта против Кристал Пэлас, а с Брайтоном сыграют 23-24 апреля.

Если дальше пройдет Миллуолл, тогда Тоттенхэм проведет первый матч против Брайтона 6-7 апреля, а 23-24 примет Кристал Пэлас.

Первый тестовый матч 24 марта смогут посетить не более 30 тысяч зрителей, когда юниорская команда "шпор" будет принимать сверстников из Саутгемптона. Во втором тестовом поединке сойдутся между собой известные в прошлом футболисты команды из Северного Лондона.

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Теги
Англия Брайтон Брайтон Кристал Пэлас Кристал Пэлас Тоттенхэм Тоттенхэм
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