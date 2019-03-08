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Почеттіно натякнув на можливість переходу в Реал

20:20 381 Читать на русском
Почеттіно натякнув на можливість переходу в Реал
Маурісіо Почеттіно / соцмережі

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно розглядає можливість з поверненням в Іспанію.

"Мої стосунки з Іспанією завжди будуть особливими. Сподіваюся, одного разу я зможу повернутися туди і показувати з командою переможний футбол, який подобається глядачам. Я розгляну варіант з поверненням. Завжди потрібно бути відкритим до нового досвіду і нових проектів.

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Я знайомий з Сантьяго Соларі, тому що ми грали разом. Він – мій колега, і це завжди розчаровує, коли такі команди, як ПСЖ або Реал вилітають з великих змагань.

Я ставлюся позитивно до інтересу з боку Реала. Це означає, що хтось в клубі зауважив, що ми добре виконуємо свою роботу", – цитує Почеттіно AS.

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