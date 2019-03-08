Почеттіно натякнув на можливість переходу в Реал

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно розглядає можливість з поверненням в Іспанію.

"Мої стосунки з Іспанією завжди будуть особливими. Сподіваюся, одного разу я зможу повернутися туди і показувати з командою переможний футбол, який подобається глядачам. Я розгляну варіант з поверненням. Завжди потрібно бути відкритим до нового досвіду і нових проектів.

Почеттіно дискваліфікований на 2 матчі АПЛ і не допоможе Тоттенхему в поєдинку з Ліверпулем

Я знайомий з Сантьяго Соларі, тому що ми грали разом. Він – мій колега, і це завжди розчаровує, коли такі команди, як ПСЖ або Реал вилітають з великих змагань.

Я ставлюся позитивно до інтересу з боку Реала. Це означає, що хтось в клубі зауважив, що ми добре виконуємо свою роботу", – цитує Почеттіно AS.

Кошмар, прокляття, приниження, або Чому Неймар та Мбаппе можуть втекти у Мадрид: реакція світових ЗМІ на ПСЖ – МЮ