Лондонці запропонували Аталанті 50 млн євро за аргентинця Крістіана Ромеро, інформує Sky Sport Italia.

Трансфер Супряги в Дженоа на межі зриву – українцю завадив одноклубник Маліновського

Ця сума є близькою до тієї, на яку очікували бергамаски (55 млн). Втім, Аталанту турбує проблема пошуку заміни лідера оборони. Італійський клуб не буде приймати пропозицію Тоттенхема, допоки не знайде гідного наступника Ромеро.

Зауважимо, що одноклубника Маліновського визнали найкращим захисником Серії А 2020/21. Цього літа Ромеро став переможцем Копа Амеріка разом зі збірною Аргентини.

10 найдорожчих трансферів за перший місяць міжсезоння – МЮ і Ліверпуль витрусили гаманці в Німеччині