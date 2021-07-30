"Грифони" переключились на 24-річного форварда Аталанти Сема Ламмерса, інформує Сalciomercato.

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Упродовж останніх днів преса рапортувала про близьку угоду Динамо й Дженоа щодо Супряги. Генуезці вже погодились відпустити Шомуродова в Рому, і саме українець очікувався на заміну. Йшлося про 10 млн євро, яке Динамо могло отримати за чемпіона світу U-20. Втім, перехід Ламмерса фактично закриє для Супряги двері до Луїджі Ферраріс.

Додамо, що рік тому Аталанта заплатила за форварда ПСВ 7 млн євро. У минулому сезоні одноклубник Маліновського провів 18 матчів та відзначився 2 голами.

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