Лондонцы предложили Аталанте 50 млн евро за аргентинца Кристиана Ромеро, информирует Sky Sport Italia.

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Эта сумма близка к тому, чего ожидали бергамаски (55 млн). Впрочем, Аталанту беспокоит проблема поиска замены лидера обороны. Итальянский клуб не будет принимать предложение Тоттенхэма, пока не найдет достойного преемника Ромеро.

Заметим, что одноклубника Малиновского признали лучшим защитником Серии А 2020/21. Этим летом Ромеро стал победителем Копа Америка вместе со сборной Аргентины.

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