Тоттенхем був у чудовому гуморі після розгрому Ньюкасла, а от Ноттінгем переживав явну кризу – всього одне очко у 5 турах.

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Перший тайм був нудним і доволі рівним. Бреннан Джонсон змарнував хорошу нагоду засмутити колишню команду, а потім став черговим клієнтом переповненого лазарету "шпор". Коли нульова нічия до перерви здавалася неминучою, прогримів гол Рішарлісона. Бразилець замкнув якісну подачу Кулусевскі, випередивши захисників Форест і Тернера. Рішарлісон забив у другому матчі АПЛ поспіль – востаннє таке траплялося у травні 2022 року, коли він виступав ще за Евертон. Інший цікавий статистичний факт – нинішній сезон АПЛ дійшов до 500 голів за 161 матч, найшвидше в історії.

В дебюті другого тайму Ноттінгем налякав гостей голом Еланги, але VAR зафіксував мінімальний офсайд. Тоттенхем дзвіночок почув і закріпив перевагу. Екс-кіпер Арсенала Тернер вибив м'яч точнісінько на ногу Кулусевскі, а потім пустив "поміж вуха" постріл шведа. У активі Деяна гол+асист.

Останні 20 хвилин Тоттенхем догравав у меншості. Біссума побачив пряму червону за спробу відірвати коліно Єйтсу. Малієць явно отримає дискваліфікацію щонайменше не 3 матчі. Наступний тур проти Евертона пропустить і Удоджи, який перебрав жовтих.

Тоттенхем наздогнав Манчестер Сіті, але у "містян" краща різниця голів і матч в запасі. Ноттінгем з жахливою серією продовжує наближатися до зони вильоту.

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