Тоттенхэм был в прекрасном настроении после разгрома Ньюкасла, а вот Ноттингем переживал явный кризис – всего одно очко в 5 турах.

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Первый тайм был скучным и довольно ровным. Бреннан Джонсон упустил хорошую возможность огорчить бывшую команду, а затем стал очередным клиентом переполненного лазарета "шпор". Когда нулевая ничья до перерыва казалась неизбежной, прогремел гол Ришарлисона. Бразилец замкнул качественную подачу Кулусевски, опередив защитников Форест и Тернера. Ришарлисон забил во втором матче АПЛ подряд – в последний раз такое случалось в мае 2022 года, когда он выступал еще за Эвертон. Другой интересный статистический факт – нынешний сезон АПЛ дошел до 500 голов за 161 матч, быстрее всего в истории.

В дебюте второго тайма Ноттингем напугал гостей голом Эланги, но VAR зафиксировал минимальный офсайд. Тоттенхэм колокольчик услышал и закрепил преимущество. Экс-кипер Арсенала Тернер выбил мяч точно на ногу Кулусевски, а затем пустил "между ушами" выстрел шведа. В активе Деяна гол+ассист.

Последние 20 минут Тоттенхэм доигрывал в меньшинстве. Биссума увидел прямую красную за попытку оторвать колено Йейтсу. Малиец явно получит дисквалификацию минимум на 3 матчи. Следующий тур против Эвертона пропустит и Удоджи, перебравший желтых.

Тоттенхэм догнал Манчестер Сити, но у "горожан" лучшая разница голов и матч в запасе. Ноттингем с ужасающей серией продолжает приближаться к зоне вылета.

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