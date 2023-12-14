"Зінченко – єдина слабкість Арсенала": екс-гравець збірної Англії розкритикував українця за гру в обороні
Колишній півзахисник збірної Англії та Манчестер Сіті Оуен Харгрівз прокоментував виступи Олександра Зінченка за Арсенал.
"Чесно кажучи, в моєму розумінні, Зінченко – єдина слабкість цього Арсенала. Інша частина команди досить хороша, щоб виграти нинішній чемпіонат Англії.
Ліга чемпіонів: визначилися всі учасники плей-офф
Я знаю, що Зінченко по ходу гри змінює свою базову позицію, зміщуючись у півзахист і створюючи тим самим перевантаження для оборони суперника. Але цей гол у ворота Арсенала в недавньому матчі з Астон Віллою (0:1) став прямим наслідком того, що в потрібний момент Зінченка не виявилося на його базовій позиції лівого флангового захисника. Досить уже бігати в той центр поля! Не треба нічого винаходити, просто будь захисником", – цитує колишнього півзахисника Sport.optus.
Нагадаємо, що Оуен Харгрівз виступав за Баварію, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед та збірну Англії. За свою кар'єру він двічі вигравав Лігу чемпіонів.
Судакова у Європі ніхто не запитуватиме, чого він хоче – що впливає на цінник українського феномена?