"Чесно кажучи, в моєму розумінні, Зінченко – єдина слабкість цього Арсенала. Інша частина команди досить хороша, щоб виграти нинішній чемпіонат Англії.

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Я знаю, що Зінченко по ходу гри змінює свою базову позицію, зміщуючись у півзахист і створюючи тим самим перевантаження для оборони суперника. Але цей гол у ворота Арсенала в недавньому матчі з Астон Віллою (0:1) став прямим наслідком того, що в потрібний момент Зінченка не виявилося на його базовій позиції лівого флангового захисника. Досить уже бігати в той центр поля! Не треба нічого винаходити, просто будь захисником", – цитує колишнього півзахисника Sport.optus.

Нагадаємо, що Оуен Харгрівз виступав за Баварію, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед та збірну Англії. За свою кар'єру він двічі вигравав Лігу чемпіонів.

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