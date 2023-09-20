Хорватський гравець на початку сезону зіграв у всіх п'яти матчах за "шпор". Але ймовірно цього сезону Івана Перишича на полі не побачимо.

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Офіційний сайт Тоттенхема повідомив, що півзахисник отримав пошкодження на тренуванні. Як показав медогляд у Перішіча розрив хрестоподібної зв'язки правого коліна. The Athletic зазначає, що 34-річний гравець може не встигнути відновитися до кінця поточного сезону.

Нагадаємо, що Іван Перішіч приєднався до Тоттенхема у 2022 році. За "шпор" він зіграв 50 матчів, в яких забив один гол і віддав 14 асистів.



На чемпіонаті світу 2018 році Перішіч разом зі збірною Хорватії дійшов до фіналу турніру, де програв Франції.

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