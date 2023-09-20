Схоже, Тоттенхем мріє про те, щоб форвард збірної Англії завершив кар'єру саме в їхньому клубі.

Влітку англійський нападник покинув АПЛ і перебрався в Баварію. Тоттенхем на трансфері свого лідера заробили понад 100 мільйонів євро. Втім, здається, що президент "шпор" Даніель Леві думає, що Харрі Кейн може повернутися в його команду.

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Як інформує Football.London, очільник Тоттенхема спілкувався з вболівальниками на фанатському форумі. В розмові з фанатами Леві підтвердив, що "шпори" включили в угоду опцію зворотного викупу Харрі Кейна у Баварії.

Нагадаємо, англійський форвард у складі Тоттенхема провів 430 матчів, в яких забив 278 голів та віддав 64 асисти.

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