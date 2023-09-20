Полузащитник Тоттенхэма Иван Перишич не поможет своей команде в ближайшее время.

Хорватский игрок в начале сезона сыграл во всех пяти матчах за "шпор". Но вероятно в этом сезоне Ивана Перишича на поле не увидим.

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Официальный сайт Тоттенхэма сообщил, что полузащитник получил повреждение на тренировке. Как показал медосмотр у Перишича разрыв крестообразной связки правого колена. The Athletic отмечает, что 34-летний игрок может не успеть восстановиться до конца текущего сезона.

Напомним, что Иван Перишич присоединился к Тоттенхэму в 2022 году. За "шпор" он сыграл 50 матчей, в которых забил один гол и отдал 14 ассистов.

На чемпионате мира 2018 году Перишич вместе со сборной Хорватии дошел до финала турнира, где проиграл Франции.

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