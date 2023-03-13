Контракт 29-річного форварда зі "шпорами" розрахований до літа 2024 року. Тоттенхем намагається пролонгувати співпрацю, але поки спроби марні.

Манчестер Юнайтед готовий побити рекорд заради Кейна – трансфер може стати єдиним для клубу влітку

Якщо нічого не зміниться, то клуб вестиме перемовини і наступного сезону. Водночас лондонці навіть не розглядають варіант із продажем Кейна, стверджує журналіст Девід Орнштейн. У послугах Харрі дуже зацікавлений Манчестер Юнайтед, який нібито готовий заплатити понад 117 мільйонів євро.

Додамо, що Кейн провів за Тоттенхем цього сезону 38 поєдинків, у яких відзначився 22 голами та 4 результативними передачами. На форварда також претендують Манчестер Сіті та Баварія.

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