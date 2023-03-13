Контракт 29-летнего форварда со "шпорами" рассчитан до лета 2024 года. Тоттенхэм пытается пролонгировать сотрудничество, но пока попытки напрасны.

Манчестер Юнайтед готов побить рекорд ради Кейна – трансфер может стать единственным для клуба летом

Если ничего не изменится, то клуб будет вести переговоры и в следующем сезоне. В то же время, лондонцы даже не рассматривают вариант с продажей Кейна, утверждает журналист Дэвид Орнштейн. В услугах Харри очень заинтересован Манчестер Юнайтед, который готов заплатить более 117 миллионов.

Кейн провел 38 поединков за Тоттенхэм в этом сезоне, в которых отметился 22 голами и 4 результативными передачами. На форварда также претендуют Манчестер Сити и Бавария.

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