Тен Хаг незадоволений нападниками МЮ – Вегхорст є тимчасовою опцією, а на Марсьяля наставник не може розраховувати через травматичність форварда. Саме тому "червоні дияволи" хочуть підписати Харрі Кейна, інформує Mirror.

У Кейна відпав варіант з одним із топ-клубів

Зазначається, що Манчестер Юнайтед готовий зробити Кейна найдорожчим британським футболістом в історії, тобто заплатити понад 117 млн євро (стільки Манчестер Сіті заплатив за Гріліша). Аргументом для підписання Харрі є літній трансфер Каземіро – досвідчений хавбек зміцнив центр поля та виправдовує виплачені за нього гроші. Через можливу суму трансферу форвард Тоттенхема може стати єдиним новачком МЮ.

Додамо, що Кейн провів 38 поєдинків за Тоттенхем в цьому сезоні, у яких відзначився 22 голами та 4 результативними передачами. На форварда також претендують Манчестер Сіті та Баварія.

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