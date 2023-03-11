В рамках суботньох програми 27-го туру АПЛ було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24",

Чемпіонат Англії 2022/23, 27-й тур

Тоттенхем – Ноттінгем – 3:1

Голи: Кейн, 19, 35 (пен), Сон, 62 – Ворелл, 81

Нереалізований пенальті: Аю, 90+6 (Ноттінгем)

Брайтон – Лідс – 2:2

Голи: Бемфорд, 40, Харрісон, 78 – Макаллістер, 33, Харрісон, 61 (автогол)

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Тоттенхем за 11 днів примудрився вилетів з Кубка та ЛЧ, а також програв Вулверхемптону. "Шпори" терміново потребували розрядки у вигляді якогось розгрому – і Ноттінгем допоміг в цій справі. Лондонці відвантажили у їхні ворота три голи ще в першому таймі, однак зарахували тільки два м'ячі Кейна. Взяття воріт Рішарлісоном скасували через офсайд.

Втім, в середині другого тайму бразилець реабілітувався, виконавши результативну передачу на Сона – 3:0! На останніх хвилинах Ворелл розмочив рахунок, а на 6-й компенсованій хвилині Ноттінгем ще й пенальті заробив Щоправда, було вже запізно, та і Форстер все одно його відбив. Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Тоттенхема.

"Шпори" тримаються в топ-4, відірвавшись від п'ятого місця (там засів Ліверпуль) на шість очок. В активі Порро – перший асист в Англії. Кейн, своєю чергою, забив 8-й гол головою у поточному розіграші АПЛ, впритул наблизившись до рекорду Данкана Фергюсона – у сезоні 1997/98 він провів 9 точних ударів головою.

Лідс розписав бойову нічию з Брайтоном. Героєм зустрічі став вінгер "павичів" Харіссон, який став причетним до трьох із чотирьох голів. Джек асистував Бемфорду в першому таймі, а в другому вколотив автогол і сам же його відіграв. "Чайки" відзначились голом Макаллістера на 33-й хвилині.

Внаслідок цих 2:2 Лідс скотився на передостанню позицію. Брайтон залишився сьомим, не зумівши наздогнати Ньюкасл і ризикуючи впасти на десяту сходинку за підсумками туру.

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