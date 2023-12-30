У наставника "шпор" Ангелоса Постекоглу великі кадрові проблеми. Після травми Крістіана Ромеру Тоттенхему необхідно знайти нового центрального захисника, оскільки і Мікі ван де Вен теж вибув на тривалий термін.

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Як інформує Маттео Моретто, обрав двох кандидатів для підсилення. Першим є Жан-Клер Тодібо з Ніцци. А другим – Раду Дрегушін з Дженоа. З оточенням румунського гравця вже відбулися перші контракти. Вважається, що саме на трансфері Дрегушіна зосередиться Тоттенхем.

Контракт Раду Дрегушіна з Дженоа розрахований до 2027 року. В поточному сезоні він зіграв у 21 матча, забивши два голи.

Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що "шпори" розглядають можливість підписати українського захисника Борнмута Іллю Забарного.

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