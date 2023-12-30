Півзахисник Челсі Конор Галлахер може змінити клубну прописку вже взимку.

Керівництво "шпор" прагне підсилити свою команду, яка після вражаючого старту втратила лідируючі позиції. Тоттенхем вважає, що найкращим варіантом для них буде трансфер Конора Галлахера.

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Як повідомляє Джанлука Ді Марціо, "шпори" вже ведуть перемовини з Челсі щодо їхнього півзахисника. "Сині" вимагають за 23-річного гравця 40 мільйонів євро.

Конор Галлахер в поточному сезоні зіграв за Челсі у 22 матчах, оформивши чотири результативні передачі. За даними Opta, півзахисник – єдиний гравець у топ-5 чемпіонатах, якому вдалося завдати понад 20 ударів, створити 20+ моментів, зробити 20+ дотиків у штрафному, виграти понад 20 дуелей та виконати 20+ перехоплень.

Чинна угода Галлахера з Челсі розрахована до 2025 року.

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