У наставника "шпор" Ангелоса Постекоглу большие кадровые проблемы. После травмы Кристиана Ромера Тоттенхэму необходимо найти нового центрального защитника, поскольку и Мики ван де Вен тоже выбыл на длительный срок.

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Как информирует Маттео Моретто, выбрал двух кандидатов для усиления. Первым является Жан-Клер Тодибо из Ниццы. А вторым - Раду Дрегушин из Дженоа. С окружением румынского игрока уже состоялись первые контракты. Считается, что именно на трансфере Дрегушина сосредоточится Тоттенхэм.

Контракт Раду Дрегушина с Дженоа рассчитан до 2027 года. В текущем сезоне он сыграл в 21 матча, забив два гола.

Напомним, что ранее сообщалось, что "шпоры" рассматривают возможность подписать украинского защитника Борнмута Илью Забарного.

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