Тоттенхем наважився на коштовний трансфер у останній день літнього вікна.

"Шпори" офіційно оголосили про підписання Бреннана Джонсона з Ноттінгем Форест. Новачок отримав контракт на 6 років і футболку з номером 22. За інформацією інсайдерів, Тоттенхем заплатив близько 40 млн фунтів, ще 7 млн передбачені можливими бонусами.

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Джонсон 8-річним хлопчаком потрапив до структури рідного Ноттінгема. Нападник пройшов оренду в третьому дивізіоні, щоб потім повернутися і стати ключовим гравцем "лісників". У минулому розіграші АПЛ 22-річний Джонсон відіграв усі 38 матчів і відзначився 8 голами, ставши другим бомбардиром команди після Авоньї.

Окремо слід відзначити швидкість новачка Тоттенхема. В одному з матчів Джонсон розігнався до 36,7 км/год. Кращий показник був лише у Кайла Вокера, а трійку лідерів сезону замкнув Михайло Мудрик.

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