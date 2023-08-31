Тоттенхем принизив Кейна під час трансферу в Баварію – велика образа може завадити красивому поверненню
Нападник Баварії Харрі Кейн зовсім не без проблем покинув свій попередній клуб.
Кейн понад десять років своєї професіональної кар'єри віддав Тоттенхему. Більшу частину цього часу Харрі був одним із найкращих гравців АПЛ, але так і не здобув з клубом бодай один трофей.
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Ситуацію спробує виправити Баварія, з якою Кейн підписав контракт на 4 сезони. Хоча Тоттенхем і отримав понад 100 мільйонів компенсації, але залишився дуже не задоволеним. Дійшло до того, що клуб заборонив Харрі відвідати базу команди, щоб попрощатися з одноклубниками, повідомляє The Telegraph.
Ба більше, Кейн також не зміг особисто забрати свої речі. "Шпори" відправили їх у коробці відразу до Мюнхена. Цілком ймовірно, що таке прохолодне прощання завадить поверненню гравця. Харрі після Баварії знову хотів грати в АПЛ, щоб побити рекорд Алана Ширера. Схоже, що це буде вже не з Тоттенхемом.
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