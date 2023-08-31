Кейн понад десять років своєї професіональної кар'єри віддав Тоттенхему. Більшу частину цього часу Харрі був одним із найкращих гравців АПЛ, але так і не здобув з клубом бодай один трофей.

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Ситуацію спробує виправити Баварія, з якою Кейн підписав контракт на 4 сезони. Хоча Тоттенхем і отримав понад 100 мільйонів компенсації, але залишився дуже не задоволеним. Дійшло до того, що клуб заборонив Харрі відвідати базу команди, щоб попрощатися з одноклубниками, повідомляє The Telegraph.

Ба більше, Кейн також не зміг особисто забрати свої речі. "Шпори" відправили їх у коробці відразу до Мюнхена. Цілком ймовірно, що таке прохолодне прощання завадить поверненню гравця. Харрі після Баварії знову хотів грати в АПЛ, щоб побити рекорд Алана Ширера. Схоже, що це буде вже не з Тоттенхемом.

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