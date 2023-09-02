Тоттенхэм решился на дорогостоящий трансфер в последний день летнего окна.

"Шпоры" официально объявили о подписании Бреннана Джонсона из Ноттингем Форест. Новичок получил контракт на 6 лет и футболку с номером 22. По информации инсайдеров, Тоттенхэм заплатил около 40 млн фунтов, еще 7 млн предусмотрены возможными бонусами.

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Джонсон 8-летним мальчишкой попал в структуру родного Ноттингема. Нападающий прошел аренду в третьем дивизионе, чтобы потом вернуться и стать ключевым игроком "лесников". В прошлом розыгрыше АПЛ 22-летний Джонсон отыграл все 38 матчей и отличился 8 голами, став вторым бомбардиром команды после Авоньи.

Отдельно следует отметить скорость новичка Тоттенхэма. В одном из матчей Джонсон разогнался до 36,7 км/ч. Лучший показатель был только у Кайла Уокера, а тройку лидеров сезона замкнул Михаил Мудрик.

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