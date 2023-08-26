Тоттенхэм начал сезон выездной ничьей с Брентфордом, а затем довольно неожиданно одолел МЮ. После той игры английская пресса расхваливала нового коуча "шпор" Анге Постекоглу, добившегося существенного прогресса за относительно короткий период работы. Испанский энтренадор "вишен" Андони Ираола пока не может похвастаться похожими результатами, однако у его команды – сложный календарь. Борнмут встречался с Вест Хэмом (1:1) и Ливерпулем (1:3). Украинец Илья Забарный провел два полных матча. Против Тоттенхэма он тоже появился в старте. Как и звездный Джеймс Мэддисон. Последний получил повреждение в поединке с "красными дьяволами" и, возможно, форсировал восстановление.

Забарный снова в основе: онлайн-трансляция матча АПЛ Борнмут – Тоттенхэм

Именно активный хавбек сборной Англии после небольшой пристрелки вывел "шпор" вперед. Биссума обыгрался с Сарром, а тот разорвал оборону хозяев классной передачей на Мэддисона. Забарный и Келли не успели среагировать на вривание Джеймса за спины из-за центральной зоны. Тоттенхэм полностью доминировал до перерыва, а Ришарлисон упустил прекрасный момент удвоить преимущество гостей.

Мэддисон разогнал быструю контратаку и сам же вывел бразильца на ударную позицию. Тот решил обыгрывать всех, но в итоге потерял равновесие, позволив соперникам вынести сферу. Борнмут огрызнулся только на пятой компенсированной минуте до первого тайма. Биллинг оказался первым на добивании и влупил рядом со штангой. У Викарио не было шансов, а началась атака "вишен" с перехвата в центре поля. Это была едва ли не единственная серьезная ошибка лондонцев на тот момент.

Второй тайм начался с атак хозяев. Семенио не успел замкнуть прострел от Соланке. А потом тот же Семенио чудом не попал в рамку с линии штрафной. Борнмут легко переходил центр поля и создавал моменты. Однако забить снова удалось "шпорам". Простенькая трехходовка с участием Сона, Удоги и Кулусевски завершилась точным ударом шведа в дальний угол.

После второго забитого мяча Тоттенхэм спокойно контролировал игру и довел дело до заслуженной победы. Ложкой дегтя для лондонцев стала разве что возможная травма сенсационного ассистента Удоджи, которого пришлось заменить. В итоге "шпоры" набрали 7 очков и временно возглавили турнирную таблицу. Борнмут остался на 15 позиции с одним баллом в активе.

Илья Забарный получил 7,1 балла от статистического портала Sofa Score – это самая высокая оценка среди всех защитников "вишен". Однако следует отметить, что украинец, как и его партнеры, выглядел растерянно во время двух пропущенных мячей. Оборона Борнмута банально не успевала за перемещениями игроков атаки "шпор". Илья трижды выносил сферу из собственных владений, совершил один перехват и два отбора. Продемонстрировав хорошую игру ногами – 92% точности передач (46/50). В единоборствах (7 успешных из 10) и воздушных дуэлях (3/4) экс-динамовец тоже выглядел убедительно.

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