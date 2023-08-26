Борнмут і Тоттенхем зустрічаються в третьому турі АПЛ. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Борнмут – Тоттенхем стартує о 14:30 за київським часом. У двох стартових турах чемпіонату Англії команда Іллі Забарного набрала один бал – нічия з Вест Хемом і поразка від Ліверпуля. Захисник збірної Україги відіграв обидва матчі повністю. У старті він і сьогодні.

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Тоттенхем втратив Харрі Кейна, але розпочав новий сезон солідно. Спершу підопічні Постекоглу розійшлися миром із Брентфордом, після чого обіграли Манчестер Юнайтед.

Онлайн-трансляція гри доступна на Setanta Sports. Стежити за основними подіями гри можна в онлайні "Футбол 24".

Стартові склади:

Борнмут:

Тоттенхем: