Товарищеский матч 06 08 2023

Тоттенхэм - Шахтер - 5:1 (1:1)

Голы: Кейн, 38 (пен.), 50, 55, 79, Скарлет, 90+4 - Келси, 45

Тоттенхэм: Викарио - Эмерсон, Ромеро, Дэвис, Удоджи - Сарр, Хёйберг - Кулусевски, Мэддисон (Ло Чельсо, 79), Сон (Соломон, 78) - Кейн (Скарлет, 80)

Шахтер: Пятов (Ризнык, 15) - Гочолейшвили, Козик (Лемкин, 46), Матвиенко, Топалов (Педриньо, 60) - Крыськив (Кастильо, 76), Назарина (Траоре, 81), Бондаренко (Очеретько, 60) - Зубков (Кащук, 46), Сикан (Вьюнник, 76), Келси (Невертон, 76)

Матч, как и онлайн-трансляция Тоттенхэм – Шахтер на "Футбол 24", стартовал в 16:00. Цель спарринга – собрать средства на финансовую поддержку, гуманитарную и медицинскую помощь семьям по всей Украине. Хозяева со своей стороны также сделают дополнительный взнос с продажи билетов. Интриги этой встрече добавлял трансфер Манора Соломона, который перебрался из донецкого клуба в ряды "шпор". Команды встречались ранее в триумфальном для украинцев Кубке УЕФА 2008/09. "Горняки" на пути к завоеванию трофея прошли тогда в 1/8 финала, сыграв вничью в Лондоне и одержав победу дома.

Тоттенхэм – Шахтер: онлайн-трансляция матча

Андрей Пятов в своем прощальном матче уже на 3 минуте сам подарил соперникам момент, сам исправился. Неудачно выбил 39-летний голкипер на левый край, где Эмерсон накрыл Сикана, мгновенно отдав вперед на Кулусевски, который также без раздумий вывел Кейна на ударную позицию. Пятов потащил, шведский вингер не смог добить точно. После углового и выноса Бондаренко проваливается опорная зона, выстрелу Сарра абсолютно никто не мешал - снаряд просвистел над воротами. Мэддисон, которого рисуют под нападающими, сместился в глубину и выполнил диагональ слева. Сон нашел Кейна в центре штрафной, второй сейв Пятова.

Сегодняшний почетный капитан Шахтера уже не впервые отдает чужому под прессингом, защитники страхуют. Кейн смещался в центр поля, зато Сон выступил в роли приемника передачи, Мэддисон и Кулусевски также насыщали зону штрафной, но отбились украинцы. Сикан играет левого вингера, Келси впереди караулит забросы партнеров, Крыськив под нападающими, Зубков разгоняет атаки. Матвиенко классным пасом запускает в атаку еще и левый фланг, Сикан заработал угловой. Пятов прощается под аплодисменты Тоттенхэм Хотспур Стэдиум и почетного коридора игроков и тренеров Шахтера.

Символично, что именно Дмитрий Ризнык, а не Анатолий Трубин, заменил легенду вратарского цеха, которому Сергей Палкин и Дарио Срна вручили памятную футболку с номером 482. Угловой Сикана с левого фланга к остроте не привел. А вот дальше Зубков очень остро бросил за спины, Гочолейшвили проверил бдительность Викарио. Со второго раза прошла стеночка Мэддисона, которого не сдержал таки Матвиенко, и Кулусевски. Шведский вингер пробил - первый сейв Ризныка, который несколько напомнил то, как Пятов потянул удар Кейна.

Удоджи левым краем обыгрался с Соном, Мэддисоном и Кейном, а вот дальше на прострел экс-фулбека Удинезе во вратарскую никто не откликнулся. Сарр по центру сыграл в стеночку с Хёйбергом и вальнул под перекладину - Резник, это было эффектно! Частенько паникует под плотным давлением зона, где действуют Козик с Гочолейшвили, совсем не держится мяч в коротких владениях Шахтера. Иногда уж слишком стараются завести снаряд в ворота игроки Тоттенхэма, когда просится удар. А вот и редкая вспышка остроты "горняков". Бондаренко выверенным дальним пасом бросил в прорыв Сикана, а тот отпустил мяч.

Резник после навеса Кулусевски сбрасывает прямо на голову Сарру, однако 20-летний опорник сборной Сенегала откровенно не ожидал такого и растерянно пробил мимо с нескольких метров. Ромеро из центральной зоны перевел налево, Сон запустил Мэддисона в штрафную, новичок Тоттенхэма поймал Козика на противоходе и заработал пенальти. Кейн без проблем переиграл Ризныка с 11-метровой отметки. Кейн сделал форменное смещение вглубь и отдал на линию штрафной. Там Матвиенко отобрал у Кулусевски, однако Мэддисон тут же перехватил и рулеткой Зидана отыграл Николая и Назарина, затем накрутил еще и Бондаренко. А вот дальше экс-хавбек Лестера в падении пробил мимо ворот с намеком на второй пенальти.

Лишь в районе 43 минуты Шахтеру удалось зацепиться за продолжительный контроль. Началось все с рывка Матвиенко, который не дал Кейну выйти один на один после паса Сона. Зубков попытался расшатать справа и в центре. Тот же Николай начал голевую атаку, Крыськив в подкате продолжил слева, а Сикан выдал идеальный подсикан на голову Келси. Ризнык уже выходил далеко из ворот при билдапе в конце первой половины, а в компенсированное время голкипер Шахтера выбежал почти в центр поля. Правда Дмитрий выбил прямо в Кулусевски. Хорошо, что снаряд полетел с недостаточной силой и защитники подчистили.



Если у Шахтера за первые 45 минут в целом было 5 ударов, то у Тоттенхэма одних лишь стопроцентных моментов столько же. В перерыве дебютировал защитник сборной Израиля Став Лемкин, который заменил Эдуарда Козика. Однако лучше не стало. Тоттенхэм забил в очень похожем на гол Келси моменте. Кейн сместился распасовывать за пределы штрафной, Хёйберг перевел налево, Мэддисон подал идеально на голову капитану. Еще через 5 минут Кейн оформил хет-трик. Хёйберг сыграл на перехвате после выноса Ризныка, Кулусевски с легкостью вывел Харри один на один с голкипером.

Кейн еще и в роли ассистента очень хочет себя попробовать. Сперва бомбардир хозяев выводил Кулусевски на удар, затем пяткой пробил так, что едва не дал шанс шведу замкнуть дальнюю штангу. Совсем грустно стало в нападении дончан. Тоттенхэм на кураже проводит волну за волной атак с завершением. У Ризныка за 65 минут при 3 пропущенных целых 9 сейвов. Сон, Мэддисон и Кулусевски разрывают постоянными комбинациями с Кейном и между собой. Фланговые защитники Удоджи и Эмерсон также совершают постоянные набеги в штрафную Шахтера. Невероятный ураган пронесся защитными владениями чемпионов Украины.

Кейн таки оформляет покер. Экс-игрок Шахтера Соломон сделал этот гол, едва выйдя на замену. А помог разогнать контру другой свежий исполнитель, Ло Чельсо. Харри пришлось лишь добить после выстрела израильтянина. А вот земляк Манора едва не стал автором роскошного ассиста. Лемкин через полполя перевел на Вьюнника, однако Богдан пробил мимо ворот. Невертон также мог становиться джокером после быстрой трехходовки, замыкая пас с правого фланга в центр штрафной - Викарио вытащил! На трибунах уже намекали, что нужно свистеть, но судья довел до последнего удара. Кулусевски принял диагональ Хёйберга и нашел на 11 метрах Скарлета, который заменил Кейна. Резник 12 раз спасал Шахтер, но в итоге аж 5 голов пропустил.