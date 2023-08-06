Тоттенхем приймає Шахтар у благодійному матчі на підтримку України. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Тоттенхем – Шахтар на "Футбол 24", стартує о 16:00. Спаринг покликаний зібрати кошти на фінансову підтримку, гуманітарну та медичну допомогу сім’ям по всій Україні. Господарі зі свого боку також зроблять додатковий внесок з продажу квитків. Інтриги цій зустрічі додає трансфер Манора Соломона, який перебрався з донецького клубу до лав "шпор". Де дивитись матч Тоттенхем – Шахтар онлайн? Гру транслює канал Xsport. Команди зустрічалися раніше тільки в рамках тріумфального для українців Кубка УЄФА 2008/09. "Гірники" на шляху здобуття трофея пройшли тоді в 1/8 фіналу, зігравши внічию у Лондоні та здобувши перемогу вдома.

Тоттенхем – Шахтар: анонс і прогноз на матч за Україну

Анге Постекоглу дебютує в ролі головного тренера "шпор" на стадіоні Тоттенхем Хотспур Стедіум. Манор Соломон починає з лави запасних, а стартовий склад лондонського клубу максимально наближений до основи. У Шахтаря відзначаємо останню появу 39-річного голкіпера. Андрій Пятов виходить на свій прощальний матч за донецьку команду. В запасі ж чекає дебюту ізраїльський захисник Став Лемкін.

Тоттенхем: Вікаріо – Емерсон, Ромеро, Девіс, Удоджі – Сарр, Хойб'єрг – Кулусевскі, Меддісон, Сон – Кейн (к)

Шахтар: Пятов (к) – Гочолейшвілі, Козік, Матвієнко, Топалов – Криськів, Назарина, Бондаренко – Зубков, Сікан, Келсі