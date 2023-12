Тоттенхем донедавна лідирував у чемпіонаті, отримуючи купу позитивних відгуків – зокрема, і від Пепа Гвардіоли. Втім, у останніх трьох турах лондонці не набрали жодного очка, а крім того вони залишились без цілого ряду лідерів. У лазареті опинились Меддісон, Бентанкур, ван де Ван, Соломон, Сарр і Сессеньйон, а Ромеро відбував дискваліфікацію.

Ліверпуль перестріляв Фулхем у битві з 7 голами й шедеврами, помилки прекрасного Забарного коштували Борнмуту перемоги

Як наслідок, "шпори" випали за межі зони ЛЧ, однак відставання від топ-4 становило всього три очки. Їх можна було набрати у поєдинку на Етіхаді проти Манчестер Сіті, хоча навіть у випадку програшу нічого б не змінилося. А значить Тоттенхем міг зіграти у своє задоволення.

Можливо, саме цей факт допоміг гостям відкрити рахунок вже на 6-й хвилині. "Шпори" вилетіли у контратаку після кутового "містян" – Кулусевскі запустив м'яч на хід Сону, а той відірвався від Доку й вистрілив метрів з 12-ти. 0:1! Це був перший удар Тоттенхема у матчі.

А на 9-й хвилині Сон відзначився ще раз. Манчестер Сіті заробив черговий стандарт, Альварес подав на Холанда, а той виконав скидку у воротарський майданчик. Кореєць же коліном підрізав м'яч у сітку власних воріт – 1:1. Між голом і автоголом Сона пройшло всього 137 секунд. За всю історію АПЛ забити своїм і чужим в перші 10 хвилин зміг тільки він і Гаретт Беррі з Астон Вілли у травні 1999-го.

А далі підопічні Пепа Гвардіоли захопили контроль над грою. Перший тайм завершився з рахунком 12:2 за ударами на користь "синіх", а їхній показник очікуваних голів досягнув 1,56 xG (проти 0,21 у "шпор"). Вже на 13-й хвилині домінування могло вилитись у взяття воріт Вікаріо – Емерсон помилився перед власним штрафним, Бернарду Сілва виконав простріл, а Холанд замикав метрів з семи у порожній кут. І не влучив!

На 30-й Доку переграв Порро, увійшов до штрафного та закрутив м'яч у хрестовину, а на 31-й господарі таки вирвались уперед. Все той же Доку віддав проникний пас Альваресу, той з розвороту виконав пас на Фодена, а Філ з мінімальної відстані переграв голкіпера. 2:1! Ще за чотири хвилини Альварес відкрився перед карним майданчиком, обробив м'яч і зацідив у дальню стійку.

А наступна атака завершилась передачею Хуліана під вривання Холанду. Ерлінг стріляв метрів з 12-ти, знову не влучивши у площину. Тоттенхем за весь цей час зумів огризнутись лишень одним епізодом – це Джонсон на 24-й хвилині втік від Гвардіола й виконав простріл вздовж лінії воротарського. Сон був готовий замикати, однак в останню мить Діаш вибив м'яч.

Відпочивати команди відправились за рахунку 2:1. Всього за хвилину після відновлення гри здалося, що і другий тайм перетвориться на парад моментів Сіті. Біссума помилився перед штрафним, і все завершилось пасом Холанду під удар Сілві – Бернарду метрів з 15-ти цілив у дальню дев'ятку, але Вікаріо парирував.

Втім, подальший розвиток подій виявився інакшим. Поєдинок виглядав хаотично, з рухом в обидва боки. Шикарний Доку, дриблінг якого став новою тактичною фішкою Пепа, несподівано зламався – на 53-й хвилині замість нього вийшов Гріліш. Між тим, до кінця 60-х хвилин такий футбол не приносив реальних моментів. Тоттенхем залишався у грі.

А потім і повернувся у неї. І як! Ло Чельсо отримав скидку від Сона й з лінії карного майданчика зарядив у дальній нижній кут. 2:2! Цікаво, що Сон став лишень п'ятим футболістом у історії АПЛ, якому вдалося забити, провести автогол і віддати асист у одному матчі.

5 - Players to register a goal, assist, and own goal in the same @premierleague game:



Kevin Davies v Aston Villa, Dec 2008

Wayne Rooney v Stoke City, Oct 2012

Gareth Bale v Liverpool, Nov 2012

Jacob Ramsey v Man Utd, Nov 2022

Son Heung-min v Man City, today



Famous. pic.twitter.com/dm9X4e2fyZ