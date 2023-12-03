Челсі здобув домашньому перемогу над Брайтоном у 14 турі АПЛ (3:2). Рахунок і звіт про матч читайте на "Футбол 24".

"Пенсіонери" хотіли реабілітуватись перед власними фанами за ганебну поразку від Ньюкасла. Почеттіно провів відразу декілька змін у стартовому складі. Михайло Мудрик вийшов з перших хвилин, а сенсаційний Коул Палмер опинився на лаві запасних, подейкують, через невеличке пошкодження. Дісасі, Колвілл і Кайседо теж повернулися до основи. Джеймс і Кукурелья пропускали матч через дисквалфікацію. Натомість Де Дзербі розпочинав без Мітоми і Гроса.

Челсі – Брайтон: склади і онлайн-трансляція матчу – сюрприз Мудрика для Де Дзербі

Господарі розпочали гостріше, а Мудрик з Джексоном запороли два перспективні контрвипади. Перший помилився з передачею, хоча відразу підхопив м'яч, а другий – проявив егоїзм, полізши на кількох суперників. Зрештою "сині" лише збільшували натиск і заслужено вийшли вперед. Активний українець класно відкрився під закидання з глибини від Бадіашиля, подав на дальню і заробив кутовий. Бадіашиль виграв повітря, переправив на Енцо, а той ударом головою з лінії воротарського забив свій прем'єрний гол в АПЛ.

A sight to behold. pic.twitter.com/Tb8qwvPqHq — Chelsea FC (@ChelseaFC) December 3, 2023

Аргентинець незабаром міг оформити дубль, проте бразильський центрбек Ігор відчайдушно кинувся під м'яч. Челсі все ж швидко подвоїв перевагу завдяки черговому стандарту. Джексон і Колвілл фактично скопіювали перший гол. Сенегалець після навісу з кутового від Галахера знайшов на дальній 20-річного захисника, який забив колишній команді з другого поверху. Брайтон довго геть нічого не створював, у складі "чайок" виділявся хіба що технічний Буонаноте, проти якого найчастіше фолили.

На 39-й хвилині активізувався Мудрик. Українець вже на прийомі технічно обіграв Велтмана, проскочив ще одного суперника і з-за меж штрафного пробив поруч з ближньою стійкою. Брайтон доволі несподівано скоротив відставання ще до перерви. Буонаноте з правого краю штрафного блискуче вистрілив у правий від Санчеса кут.

Мудрик майже одразу міг організувати автогол для Ігора, проте Стіл потягнув рикошет від бразильця після прострілу нашого вінгера. Вже в кінці першого тайму Галлахер підвів свою команду, отримавши другу жовту за грубий фол проти Гілмора. Однак, відпочивати команди пішли за мінімальної переваги господарів (2:1).

Conor Gallagher receives a second yellow and is sent off for this challenge on Billy Gilmour before halftime.



Chelsea are down to 10 men pic.twitter.com/3UoD8tik8x — ESPN FC (@ESPNFC) December 3, 2023 На старті другої половини Де Дзербі провів одночасно чотири (!) заміни. На полі з'явились Мітома, Жоау Педру, Мілнер і Грос. Брайтон тиснув, а Челсі більш-менш спокійно відбивався. Ба більше, на 61-й хвилині "пенсіонери" провели зразкову контратаку за участі Стерлінга, Джексона та Мудрика, яка завершилась фолом Мілнера на українцеві. Після перегляду відеоповтору Крейг Поусон призначив пенальті. Михайло вибігав на побачення зі Стілом, а екс-хавбек Ліверпуля відштовхував його руками. Одинадцятиметровий впевнено реалізував Енцо, оформивши дубль.

ENZO FERNANDEZ BRACE FOR CHELSEA!!



Mykhailo Mudryk won a penalty after VAR determined James Milner fouled him in the box, and Fernandez scored the penalty.



What a game he's having pic.twitter.com/PkuaJbxAmk — ESPN FC (@ESPNFC) December 3, 2023

Брайтон контролював м'яч майже 80% ігрового часу, проте на завершальній стадії у "чайок" були серйозні проблеми. Підопічні Де Дзербі банально не могли розіграти більшість: Мітома загравався, Гілмор стріляв вище воріт, Адінгра обкрадали у фінальній третині. Челсі захищався компактно та організовано. Мудрик покинув поле не 81-й хвилині, поступившись місце Армандо Броя. Жоау Педру повернув інтригу на 90+2, замкнувши подачу з кутового, але на більше команді Де Дзербі забракло часу. Попри 14 компенсованих хвилин. Поусон, зокрема, переглядав епізод з можливим пенальті Колвіла, однак захисник "синіх" зіграв головою. Челсі у підсумку піднявся на 10 сходинку (19 очок), Брайтон перебуває на восьмому місці (22).

Українець став одним з найкращих, заробивши пенальті і створивши кілька небезпечних моментів біля воріт Стіла. Аналітичний портал Sofa Score поставив йому невисокі, на перший погляд, 6,7 бала. Проте і Джексон, і Стерлінг, і Кайседо отримали нижчі оцінки. В активі українця 2 успішні обіграші, по одному перехопленню та відбору, 67% точності передач і класний удар після розкішних індивідуальних дій.

Фанати Челсі теж позитивно оцінили виступ Михайла:

"Це не найкраще, що я коли-небудь бачив від Мудрика, але він зробив різницю, коли це було важливо, все, що має значення".