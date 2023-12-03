В рамках програми дня у 15-му турі АПЛ 2023/24 було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2023/24, 14-й тур

Борнмут – Астон Вілла – 2:2

Голи: Семеніо, 10, Соланке, 52 – Бейлі, 20, Воткінс, 90

Ліверпуль – Фулхем – 4:3

Голи: Александер-Арнольд, 20, 88, Макаллістер, 38, Ендо, 87 – Вілсон, 24, Тете, 45+3, Б. Рід, 80

Вест Хем – Крістал Пелас – 1:1

Голи: Кудус, 13 – Едуар, 53

Артета озвучив вердикт Зінченку після його результативної помилки з Вулверхемптоном

Борнмут у рідних стінах видав веселий матч з Астон Віллою. Господарі відкрили рахунок вже на 10-й хвилині зусиллями Семеньо, однак рівно за 10 хвилин Бейлі змістився з правого флангу та пробив з лінії штрафного – 1:1! Ще за дві хвилини стандарт гостей завершився другим взяттям воріт "вишеньок", однак гол скасували через офсайд.

За шість хвилин по перерві Борнмут знову вийшов вперед – це Соланке завершив контратаку, відзначившись з передачі Клюйверта. 2:1.

Забарний, як завжди, провів повний матч. Виступ українця у основний час виявився вкрай потужним – 5 переможних єдиноборств із 6-ти, 4 виграшних дуелі в повітрі з 6-ти, 5 успішних відбирань з 5-ти спроб, 3 вдалих виноси зі штрафного й 1 заблокований удар. У епізоді зі скасованим голом бірмінгемців наш земляк витримав лінію, що й призвело до офсайду.

Але були і мінуси. Майже всі паси Іллі виявились поперечними. Що найбільш важливо, екс-динамівець має розділити провину за перший гол – на початковій фазі він не зміг накрити Воткінса, а той швидко знайшов на фланзі Бейлі. При скасованому голі Забарний хоч і сформував офсайд, однак дав проскочити м'ячу на Дієго Карлоса, що теж неприємно.

Все це не мало б сенсу, якби на 90-й хвилині з-під Іллі не забили гол. І знову проблемою став Воткінс, який увірвався в штрафний, виграв верхову дуель у Забарного й замкнув подачу з правого флангу – 2:2! Цей гол виявився останнім у зустрічі.

У паралельній зустрічі Ліверпуль і Фулхем влаштували ефектне шоу на Енфілді. Мерсисайдці забили два шедевральних голи, один кращий за інший – на 20-й хвилині Трент пробив зі штрафного метрів з 23-х, а на 38-й Маккалістер зарядив з 28-ми. В обох випадках м'яч залетів у праву дев'ятку.

От тільки між цими епізодами лондонці провели гол Вілсона (той замкнув простріл Робінсона з лівого флангу, а на 3-й компенсованій рахунок взагалі зрівнявся. Це зробив Кенні Тете, скориставшись вдалим відскоком після кутового. 2:2! Саме з цим рахунком команди відправились відпочивати.

Здавалося, що по перерві Ліверпуль дотисне Фулхем, але "червоні" запороли вагон моментів. "Коттеджери" покарали за марнотратство голом свіжого Боббі Ріда на 80-й хвилині, вирвавшись уперед – втім, вже на 87-й спрацювала заміна Юргена Клоппа. Ватару Ендо, замінивши Гравенберха на 83-й, отримав скидку від Салаха й потужно пробив з лінії штрафного. 3:3!

Озлоблений Ліверпуль навалився на штрафний лондонців і таки дотиснув суперника голом Трента на 88-й. Він виявився останнім у зустрічі. Мерсисайдці святкують перемогу з рахунком 4:3.

На тлі цих феєричних матчів якось загубилися Вест Хем з Крістал Пелас. Як і очікувалось, вони провели спокійний матч без великої кількості моментів, забивши по голу. На 13-й хвилині Кудус вивів "молотобійців" уперед, а на 53-й Едуар зрівняв – на цьому суперники і розішлися. 1:1.

Мудрик заробив пенальті на екс-зірці Ліверпуля і шокував Де Дзербі – Челсі перестріляв Брайтон у меншості