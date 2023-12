Тоттенхэм до недавнего времени лидировал в чемпионате, получая кучу положительных отзывов – в частности, и от Пепа Гвардиолы. Впрочем, в последних трех турах лондонцы не набрали ни одного очка, а кроме того они остались без целого ряда лидеров. В лазарете оказались Мэддисон, Бентанкур, ван де Ван, Соломон, Сарр и Сессеньйон, а Ромеро отбывал дисквалификацию.

Ливерпуль перестрелял Фулхэм в битве с 7 голами и шедеврами, ошибки прекрасного Забарного стоили Борнмуту победы

Как следствие, "шпоры" выпали за пределы зоны ЛЧ, однако отставание от топ-4 составляло всего три очка. Их можно было набрать в поединке на Этихаде против Манчестер Сити, хотя даже в случае проигрыша ничего бы не изменилось. А значит Тоттенхэм мог сыграть в свое удовольствие.

Возможно, именно этот факт помог гостям открыть счет уже на 6-й минуте. "Шпоры" вылетели в контратаку после углового "горожан" – Кулусевски запустил мяч на ход Сону, а тот оторвался от Доку и выстрелил метров с 12-ти. 0:1! Это был первый удар Тоттенхэма в матче.

А на 9-й минуте Сон отличился еще раз. Манчестер Сити заработал очередной стандарт, Альварес подал на Холанда, а тот выполнил скидку во вратарскую площадку. Кореец же коленом подрезал мяч в сетку собственных ворот – 1:1. Между голом и автоголом Сона прошло всего 137 секунд. За всю историю АПЛ забить своим и чужим в первые 10 минут смог только он и Гаретт Берри из Астон Виллы в мае 1999-го.

А дальше подопечные Пепа Гвардиолы захватили контроль над игрой. Первый тайм завершился со счетом 12:2 по ударам в пользу "синих", а их показатель ожидаемых голов достиг 1,56 xG (против 0,21 у "шпор"). Уже на 13-й минуте доминирование могло вылиться во взятие ворот Викарио – Эмерсон ошибся перед собственной штрафной, Бернарду Силва выполнил прострел, а Холанд замыкал метров с семи в пустой угол. И не попал!

На 30-й Доку переиграл Порро, вошел в штрафную и закрутил мяч в крестовину, а на 31-й хозяева таки вырвались вперед. Все тот же Доку отдал проникающий пас Альваресу, тот с разворота выполнил пас на Фодена, а Фил с минимального расстояния переиграл голкипера. 2:1! Еще через четыре минуты Альварес открылся перед штрафной площадкой, обработал мяч и зацепил в дальнюю штангу.

А следующая атака завершилась передачей Хулиана под врывание Холанду. Эрлинг стрелял метров с 12-ти, снова не попав в створ. Тоттенхэм за все это время сумел огрызнуться только одним эпизодом – это Джонсон на 24-й минуте убежал от Гвардиола и выполнил прострел вдоль линии вратарской. Сон был готов замыкать, однако в последний момент Диаш выбил мяч.

Отдыхать команды отправились при счете 2:1. Всего через минуту после возобновления игры показалось, что и второй тайм превратится в парад моментов Сити. Биссума ошибся перед штрафной, и все завершилось пасом Холанду под удар Силве – Бернарду метров с 14-ти крутил в дальнюю девятку, но Викарио парировал.

Впрочем, дальнейшее развитие событий оказалось иным. Поединок выглядел хаотично, с движением в обе стороны. Шикарный Доку, дриблинг которого стал новой тактической фишкой Пепа, неожиданно сломался – на 53-й минуте вместо него вышел Грилиш. Между тем, до конца 60-х минут такой футбол не приносил реальных моментов. Тоттенхэм оставался в игре.

А потом и вернулся в нее. И как! Ло Чельсо получил скидку от Сона и с линии штрафной площадки зарядил в дальний нижний угол. 2:2 Интересно, что Сон стал только пятым футболистом в истории АПЛ, которому удалось забить, провести автогол и отдать ассист в одном матче.

5 - Players to register a goal, assist, and own goal in the same @premierleague game:



Kevin Davies v Aston Villa, Dec 2008

Wayne Rooney v Stoke City, Oct 2012

Gareth Bale v Liverpool, Nov 2012

Jacob Ramsey v Man Utd, Nov 2022

Son Heung-min v Man City, today



Famous. pic.twitter.com/dm9X4e2fyZ