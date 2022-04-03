Битва за четверте місце в АПЛ у поточному сезоні вражає яскравістю боротьби. Поки що останню позицію в групі ЛЧ посідає Арсенал, який має одразу два матчі в запасі й випереджає МЮ та Тоттенхем на три залікових бали – втім, "шпори" могли порівнятись з принциповим суперником. Для цього в рідних стінах необхідно було переграти Ньюкасл.

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Господарі виглядали значно активніше за "сорок", однак забити довгий час не вдавалося. Ба більше – на 39-й хвилині гості вийшли вперед завдяки потужному удару Шера зі стандарту. М'яч влетів у воротарський кут. Втім, всього за 4 хвилини лондонці зрівняли рахунок внаслідок подачі Сона й замикання від Девіса. 1:1! Саме з цим результатом футболісти й відправились відпочивати.

В другому таймі зміст гри особливо не змінився. "Шпори" мали відчутну, але не критичну перевагу над "сороками". Проблема Ньюкасла полягала в прекрасній реалізації Тоттенхема, якому вдалося забити три голи за 15 хвилин.

Так, всього за дві хвилини по перерві лондонці розігнали швидку атаку, в завершенні якої Кейн виконав передачу на дальню стійку – Сон до неї не дотягнувся, але Догерті замкнув. 2:1! Корейський нападник, однак, без забитого м'яча поле не покинув, відзначившись на 54-й хвилині з прострілу Кулусевскі на 11 метрів. На 63-й же Емерсон забив четвертий гол у ворота Ньюкасла, завершивши крос від Догерті.

Крапку ж у матчі поставили Моура та Бергвейн, які вийшли на заміну. Лукас обіграв у центрі поля одного суперника й прокинув м'яч повз другого на хід Стевену, а той вирвався віч-на-віч з голкіпером. Нідерландець без проблем переграв Дубравку. 5:1.

Таким чином, Тоттенхем набрав 54 очки, піднявшись аж на четверту позицію в турнірній таблиці завдяки додатковим показникам. Із Арсеналом у північних лондонців рівність, однак "каноніри" мають на два матчі менше. Вест Хем і МЮ відстають на 3 залікових бали. Ньюкасл, зазнавши третьої поразки в АПЛ поспіль, залишився на 15-й сходинці з 31 пунктом в активі.

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