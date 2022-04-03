Сражение за четвертое место в АПЛ в текущем сезоне поражает яркостью борьбы. Пока последнюю позицию в группе ЛЧ занимает Арсенал, который имеет сразу два матча в запасе и опережает МЮ и Тоттенхэм на три зачетных балла – впрочем, "шпоры" могли сравниться с принципиальным соперником. Для этого в родных стенах нужно было переиграть Ньюкасл.

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Хозяева выглядели значительно активнее, чем "сороки", однако забить долгое время не удавалось. Более того – на 39-й минуте гости вышли вперед благодаря мощному удару Шера со стандарта. Мяч влетел во вратарский угол. Впрочем, всего через 4 минуты лондонцы сравняли счет в результате подачи Сона и замыкания от Дэвиса. 1:1! Именно с этим результатом футболисты и отправились отдыхать.

Во втором тайме содержание игры особо не изменилось. "Шпоры" имели ощутимое, но не критическое преимущество над "сороками". Проблема Ньюкасла заключалась в прекрасной реализации Тоттенхэма, которому удалось забить три гола за 15 минут.

Так, всего через две минуты после перерыва лондонцы разогнали быструю атаку, в завершении которой Кейн исполнил передачу на дальнюю штангу – Сон к ней не дотянулся, но Догерти замкнул. Корейский нападающий, однако, без забитого мяча поле не покинул, отличившись на 54-й минуте с прострела Кулусевски на 11 метров. На 63-й же Эмерсон забил четвертый гол в ворота Ньюкасла, завершив кросс от Догерти.

Точку же в матче поставили вышедшие на замену Моура и Бергвейн. Лукас обыграл в центре поля одного соперника и пробросил мяч мимо другого на ход Стевену, а тот вырвался один на один с голкипером. Нидерландец без проблем переиграл Дубравку. 5:1.

Таким образом, Тоттенхэм набрал 54 очка, поднявшись на четвертую позицию в турнирной таблице благодаря дополнительным показателям. С Арсеналом у северных лондонцев равенство, однако "канониры" имеют на два матча меньше. Вест Хэм и МЮ отстают на 3 зачетных балла. Ньюкасл, потерпев третье поражение в АПЛ подряд, остался на 15-й строчке с 31 пунктом в активе.

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