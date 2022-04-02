Перед центральним матчем туру в Ральфа Рангніка з'явилися величезні проблеми. Фактично – кадрова криза. Едінсон Кавані не встиг залікувати травму, Крішітану Роналду захворів (у португальця грип), а Маркус Рашфорд далекий від оптимальної форми, тому залишився в запасі. Відтак на місці центрфорварда з'явився Бруну Фернандеш.

Манчестер Сіті впевнено обіграв Бернлі й відібрав лідерство у Ліверпуля перед супербитвою на вагу "золота"

Можливо, наставника манкуніанців надихнув на таке рішення дубль португальця у фіналі плей-офф кваліфікації на ЧС-2022. Однак потрібно враховувати, що у збірній на Фернандеша пасують такі майстри, як Отавіо, Моутінью та Бернарду, а не Мактомінай та клубна версія Погба. Хоча навіть в таких умовах Бруну свій момент знайшов. Фред вивів партнера на удар, і Шмайхелю довелося продемонструвати свої воротарські вміння.

Загалом перший тайм був за Лестером. "Лисиці" більше тримали м'яч, цікавіше комбінували та банально створювали моменти. Один лише Барнс організував більше гостроти, ніж увесь Манчестер Юнайтед. Саме у Харві був супермомент, коли він класно пробив з-під Магуайра – якісь сантиметри врятували господарів Олд Траффорд. Така ж доля спіткала ще один удар Барнса – з-за меж штрафного.

Реалізація була головною проблемою Лестера в першому таймі. Звідси і нуль ударів в площину, хоча дуже гострих моментів було кілька. Вже у другій половині Рангнік відмовився від експериментів, повернувши на поле номінального форварда. Спочатку Рашфорд допоміг "лисицям". Він втратив м'яч, дозволивши гостям розпочати гольову атаку. Бездоганний навіс Меддісона замкнув Іхеаначо.

Надовго втримати перевагу Лестер не зумів. Невдала спроба білд-апу завершилася перехопленням. Фернандеш з лінії штрафного хитро пробивав у лівий від себе кут. Виструнчився Шмейхель і відбив прямо на ногу Фреду, який у дотик розстріляв уже порожні ворота. Після цього гра розкрилася. Але по-справжньому небезпечні моменти мали лише "лисиці". Спочатку Іхеаначо з гострого кута не зміг прицільно пробити, а згодом він же бив головою після навісу Меддісона – дивовижна реакція Де Хеа врятувала МЮ.

Брентфорд розгромив Челсі на Стемфорд Брідж – Еріксен забив у АПЛ вперше після повернення

Лестер таки забив другий гол. Меддіссон отримав м'яч від Іхеаначо і потужним ударом поцілив у ближній кут. Однак VAR перервав радість гостей. На повторі чітко видно, що Келечі фолив проти Варана перед тим, як асистувати Джеймсу. Гол справедливо скасували. А решти часу командам не вистачило, аби вирвати перемогу. Яскрава нічия, яка залишила Манчестер Юнайтед на 6-му місці (51 очко), а Лестер (37 очок) став дев'ятим, випередивши Астон Віллу. До того ж "лисиці" мають два матчі в запасі.