Сьогодні рівно два місяці, як Олександр Зінченко без ігрової практики в рамках АПЛ. За цей час українець відіграв повні матчі в Лізі чемпіонів (двічі) та Кубку Англії. Та й загалом Хосеп Гвардіола не дуже довіряє нашому земляку в чемпіонаті. До звітного поєдинку в Сашка була майже однакова кількість зіграного часу у лізі та в сумарно в кубкових турнірах – майже по 600 хвилин. Словом місце у запасі цілком очікуване, у 2022 році Зінченко лише раз виходив на поле в матчі АПЛ.

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Зі старту Бернлі намагався шокувати гостей. Удар Браунхілла головою виявився трішки неточним. "Містяни" вирішили більше долю не випробовувати й у відповідь забили. Розкішний пас від Родрі, Стерлінг скидає на Де Брюйне. Бельгієць з таких позицій не хибить. 0:1. Далі був очікуваний контроль від Ман Сіті. Контроль, бо підопічні Гвардіоли не поспішали перетворювати свою перевагу на голи. По-справжньому загострював лише Стерлінг. Не дивно, що Рахім таки оформив асистентський дубль, допомігши відзначитися ще й Гюндогану.

Гості з такою перевагою спокійно дограли перший тайм, а по перерві підвищили темп. Захист господарів тріщав, Нік Поут демонстрував дива у воротах. Лише майстерність голкіпера не дала забити Родрі та оформити дубль Гюндогану. Ман Сіті, розуміючи вразливість суперника, почав менше думати про оборону, і ледь не поплатився. Аке виносив уже з лінії воріт. Щоправда, там ще й офсайд був.

Бернлі, вочевидь, тішився, що вдавалося уникати розгромного рахунку. Інакше пояснити відсутність спроб атакувати дуже важко. Перший удар в площину воріт Едерсона стався аж на 75-й хвилині. З-за меж штрафного і, звісно, без проблем для голкіпера. На протилежному кінці поля досі було гаряче. Старався Бернарду, який вийшов на заміну. Португалець створив супермомент для Жезуса. Бразилець бив двічі – спочатку стійка, а потім неточно.

Фінальний свисток зафіксував переконливу перемогу Манчестер Сіті, який набрав 73 очки й повернув собі перше місце в турнірній таблиці АПЛ. У наступному турі "містяни" зіграють проти Ліверпуля, який відстає лише на один заліковий пункт. Чекаємо на матч за чемпіонство.

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