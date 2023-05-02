Після звільнення Антоніо Конте "шпори" розглядають низку кандидатів на посаду тренера. Раніше преса зазначала, що головним кандидатом є Юліан Нагельсманн, який наразі відпочиває після відходу з Баварії.

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Як повідомляє ESPN, президент Тоттенхема Даніел Леві звернув свою увагу на Арне Слота, який очолює Фейєнорд. Контракт наставника з нідерландським клубом діє до 2025 року, і в його угоді є пункт, який дозволяє йому приєднатися до клубу АПЛ у 2024 році, якщо нова команда виплатить компенсацію. Керівництво "шпор" не хоче поспішати з призначенням і планує дочекатись кінця сезону, коли Тоттенхем оформить путівку в єврокубки. Це може вплинути на остаточний вибір.

Нагадаємо, що Фейєнорд під керівництвом Арне Слота розтрощив Шахтар (7:1) в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи.

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