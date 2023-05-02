После увольнения Антонио Конте "шпоры" рассматривают ряд кандидатов на должность тренера. Ранее пресса отмечала, что главным кандидатом является Юлиан Нагельсманн, отдыхающий после ухода из Баварии.

Тоттенхэм нашел неожиданного кандидата на пост тренера – его также рассматривает Челси

Как сообщает ESPN, президент Тоттенхэма Даниэл Леви обратил свое внимание на Арне Слота, который возглавляет Фейеноорд. Контракт наставника с нидерландским клубом действует до 2025 года, и в его соглашении есть пункт, позволяющий ему присоединиться к клубу АПЛ в 2024 году, если новая команда выплатит компенсацию. Руководство "шпор" не хочет спешить с назначением и планирует дождаться конца сезона, когда Тоттенхэм оформит путевку в еврокубки. Это может повлиять на окончательный выбор.

Напомним, что Фейеноорд под руководством Арне Слота разбил Шахтер (7:1) в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

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