"Шпори" в поточному сезоні звільнили двох тренерів. Наразі командує керує Раян Мейсон. В планах керівництва до кінця сезону знайти нового наставника.

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Як повідомляє бельгійський інсайдер Саша Тавольєрі, президент Тоттенхема Даніел Леві встановив перші контакти з Венсаном Компані, який наразі очолює Бернлі. Разом зі своєю командою він отримав підвищення до АПЛ. Керівництву "шпор" подобається профіль бельгійця та його імідж. До того ж Леві цінує його стиль гри, який відповідає, на його думку, ідентичності Тоттенхема. Компані також значився у шорт-листі Челсі.

Нагадаємо, що основним кандидатом на посаду головного тренера "шпор" вважається Юліан Нагельсманн, який вже контактував з представниками клубу.

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