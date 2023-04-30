Ньюкасл у попередньому турі накидав "шпорам" 6 голів, відзначившись двічі за 6 хвилин. Команда Клоппа попервах навіть перевершила це досягнення. На 3-й хвилині Александер-Арнольд подав з правого напівфлангу, Джонс замкнув дальню стійку. На 5-й Салах кинув за спини, Гакпо викотив у центр, Луїс Діас з льоту розстріляв Форстера. Матч, як і онлайн-трансляція Ліверпуль – Тоттенхем на "Футбол 24", стартував у вогняному стилі о 18:30. Чемпіон світу Крістіан Ромеро скосив Гакпо у своєму штрафному. Клопп піднімав питання про виконавця пенальті після кількох важливих промахів Салаха. Однак саме Мохамед підійшов до м'яча, пробив дещо нервово і видихнув з полегшенням – снаряд не злетів вище, а приземлився ідеально під поперечиною.

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Розгром оформили за 15 хвилин, Ньюкасл впорався за 9. Вбивчий момент запоров Гакпо. Трент розкішно розігнав контру з центра поля, нідерландець зробив паузу, міг котити на двох зовсім вільних партнерів, але егоїстично пробив у блок. Салах не поцілив без розмаху в лівий кут. Символ матчу на 24 хвилині. Салах завозився і втратив м'яч. Кейн почав пішки шукати напрямок для передач і навіть не зрозумів, як єгиптянин поцупив снаряд з-за його спини. Єдиний момент Тоттенхема за пів години на полі - офсайд Кейна, який шукав Сона перед порожніми воротами. На 29-й ще Порро зі своєї половини пробив легенько в руки Аліссону.

Бездоганний пресинг команди Клоппа. Повна апатія в очах лондонців, яких очолює новий тимчасовий тренер. Скіпп вирішив проявити агресію у доволі недоречному стилі. Грубо шипами наступив на ногу Діаса. Колумбійський вінгер тільки повернувся в основу після важкої травми, і тут новий болючий удар. Схоже, розбігався Луїс. Ліверпуль тим часом обіграв Тоттенхем на 2 очки і вийшов на 5 рядок. Утім, до зони Ліги чемпіонів ще дуже далеко – мінус 7. Катастрофічні дві з половиною хвилини господарів, починаючи з 39-ї, ледь все не змінили.

Спочатку Кейн накриває Робертсона у чужій третині. М'яч влучає в руку Харрі, але рефері дає продовжити. Англійський форвард виводить Сона по суті сам на сам – Ван Дейк вибиває з лінії воріт, страхуючи голкіпера. Потім прекрасна передача Скіппа розрізає кілька ліній пресингу, Перішіч кладе того ж Вірджила на газон й ідеально накидає Кейну під розстріл. Довести рахунок до 3:2 міг Кулусевскі. Робертсон на рівному місці залишив шведу м'яч, вдруге привозить шотландець. Пощастило, що Аліссон парирував ногами. Черговий дальній пас, Сон стріляє у поперечину, хоча тут ще й крихітний офсайд.

Клопп протирає очі, не може повірити наставник Ліверпуля, що його команда аж настільки розвалися за короткий проміжок часу. Ван Дейк украй емоційно випрошує пенальті за нібито влучання в руку, а суддя Пол Тірні навіть без розгляду VAR свистить про завершення першої половини. У підсумку 72% володіння за "червоними", але 3:4 за ударами у площину воріт на користь Тоттенхема у перші 45 хвилин. Кейн, до слова, з голом у 4 поспіль виїзному матчі. У Сона, що цікаво, протилежна статистика. Кореєць відзначався у всіх 4 попередніх домашніх матчах.

Саме вінгер Тоттенхема – найактивніший після перерви. То жовту заробить через зайву агресивність відбору, то проб'є у стійку з-за меж штрафного. Майже відразу каркас воріт потурбував і Ромеро після розкішної діагоналі Кейна. У Ліверпуля після перерви лише заблокований постріл Салаха. Перішіч вирізав розкішну передачу з флангу на фланг, Порро бахнув здалеку, Аліссон витягнув. І ось момент, який символізує все те, що почалося після хвилин 30. Ліверпуль вилітає в контру, має чисельну більшість, але губить момент без удару через надто повільні та передбачувані дії Салаха у штрафному.

Ван Дейк і Александер-Арнольд по черзі страляють ледь не з центра поля. Нічого не клеїться в атаці Ліверпуля. Нуньєс вийшов на заміну дуже зарядженим, два агресивні відбирання, але все псує пас. Дуже багато браку в усіх гравців Клоппа попереду. Жота після виходу на заміну міг вилітати з поля. Діогу високо задер ногу, кров на обличчі Скіпа, але це лише жовта. Тірні пробачив опорника Тоттенхема у першій половині, так само й тут відверто пошкодував гравця. Конате відверто хапає Рішарлісона за футболку і кладе на газон. Це не пенальті, якийсь альтернативний світ правил сьогодні на Енфілді.

В останні хвилини матчу вже Тоттенхем володіє м'ячем понад 70% часу. Ліверпуль може похвалитися хіба що шаленим прсенгом Трента, який самотужки бігав від одного до іншого суперника і таки завів трибуни та допоміг відібрати. Салаха пів дня тягнуть за футболку, потім єгиптянин у боротьбі влучає рукою в обличчя Девіса. Клопп в істериці падає на газон за межами поля, хапаючись за голову. Кров Бена Девіса, суддя відправляє йогодо лікарів. Сон на 90+3 подає штрафний, Дарвін лишає Рішарлісона без офсайду, бразилець зрівнює!

Однак вже через менш ніж 60 секунд Жота вириває перемогу з рахунком 4:3. Лукас Моура скидає на хід... португальцю, джокер Клоппа знову забиває. Це було перше влучання "червоних" у площину воріт за 79 хвилин після того, як рахунок став 3:0. У битві результативних замін (2 голи, і 1 привоз) Клопп, який потягнув задню поверхню стегна в емоційному святкуванні, вириває перемогу і 5 місце. Тоттенхем падає все нижче, ризикуючи вилетіти за межі єврокубкової зони на користь Де Дзербі з його Брайтоном чи Астон Вілли Емері.

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