Після скандального відходу Роналду з Манчестер Юнайтед Тоттенхем розмірковував щодо підписання Кріштіану, повідомляє Daily Mail.

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Антоніо Конте та Даніель Леві в неформальній розмові обговорили можливе підписання португальця, але дійшли висновку, що трансфер Роналду буде не найкращим кроком для розвитку "шпор". Цікаво, що Конте вже не є наставником Тоттенхема.

Нагадаємо, що Роналду в підсумку приєднався до Аль-Насра, за який встиг зіграти 10 матчів та відзначитись 9 голами та 2 асистами.

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