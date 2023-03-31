Netflix запустив серіал про дівчину зірки під назвою "Soy Georgina". В одному з епізодів була показана сцена, де іспанська модель розмовляє зі своїми друзями. Джорджина відверто розповіла про секс sз Роналду.

Роналду вже знайшов розваги в Саудівській Аравії – Джорджина показала фото

"Якось я не хотіла плавати на пляжі [через нове татуювання]. Коли ми прийшли додому, Кріш запропонував мені піти в SPA. Мені потрібно було тримати руки весь час догори, щоб вони не намочилися. Так набридло це робити", – цитує дівчину Marca.

Друг Джорджини пожартував, що коханням можна було б займатися у ліжку, а не в SPA. Після цього Родрігес і зізналася, що пара займалася сексом у SPA-салоні: "Ні, ми зробили це там".

Кріштіану Роналду та дівчина познайомилися у 2016 році в Мадриді. Наразі пара виховує п'ятеро дітей, двох із яких народила гравцю Джорджина.

Інтим із дружиною одноклубника і шок від легенди Манчестер Юнайтед: найвідоміші секс-скандали в історії футболу