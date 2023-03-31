Дуже ймовірно, що Кріштіану Роналду більше ніколи не зіграє у Лізі чемпіонів. Проте за свою кар'єру португалець встиг досягти вершин, які буде надзвичайно важко підкорити комусь іншому.

Кріштіану Роналду вже давно забронював собі місце в когорті найкращих гравців за всю історію футболу. Неабияк цьому посприяли феноменальні успіхи в Лізі чемпіонів – найстатуснішому клубному турнірі. "Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про головні успіхи португальця в ЛЧ.

Зірковий бомбардир буквально одержимий цим змаганням. Під час свого скандального прощання з Манчестер Юнайтед Роналду тривалий час тримав на паузі пропозицію від Аль-Насра. Кріштіану був готовий пожертвувати космічними грішми в Саудівській Аравії лише задля одного – можливості грати в Лізі чемпіонів. Бажано, щоб це був клуб, який претендує на перемогу. Взимку таких не знайшлося, тому з мріями про чергову "корону" Європи довелося розпрощатися.

Португалець ризикує так і не наздогнати легенду Реала Пако Хенто з його неймовірними 6-ма перемогами в Кубку/Лізі чемпіонів. За ним – понад десяток гравців (серед них і Роналду), у яких 5 перемог. Навіть без цього досягнення в активі португальця багато рекордів Ліги чемпіонів. Пропозиція самого ж гравця пойменувати турнір на "CR7 Champions League" не здасться вам таки вже й жартом, якщо перелічити усі його подвиги.

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У цьому матеріалі ми вирішили обмежитися рекордами, які належать виключно Роналду. Без згадки про ті, які він ділить з кимось іще. Зокрема, про 5 перемог у Лізі чемпіонів (без врахування Кубка чемпіонів). Також про голи у кожному матчі групового етапу – таке, здавалося б, просте досягнення наразі підкорилося лише двом. Окрім Кріштіану, це зробив Себастьян Аллє у складі Аякса. Відтак, до вашої уваги 7 унікальних вершин португальця в рамках ЛЧ. Ви теж помітили тут магію улюбленого номера зіркового форварда?

Найбільше матчів у Лізі чемпіонів. 183 рази Роналду виходив на футбольне поле під культове творіння композитора Тоні Бріттена. Це на 6 поєдинків більше, ніж в Ікера Касільяса, який іде другим. Замикає топ-3 Ліонель Мессі. Аргентинець відстає від свого головного опонента аж на 20 матчів. Кріштіану досяг цього завдяки тому, що його команди регулярно діставалися до пізніх стадій плей-офф.

Найбільше голів у Лізі чемпіонів. 140 голів. Феноменально. У 2015 році Роналду побив рекорд Рауля й відтоді майже подвоїв показники (в іспанця 71 м'яч). Тут найближчим переслідувачем залишається Мессі, в якого на 11 влучних ударів менше. Як бачимо, аргентинцю легко знайти мотивацію для ще кількох сезонів у Європі.

Найбільше голів у плей-офф Ліги чемпіонів. Хейтерам не вдасться дорікнути португальцю, що він просто набивав статистику з аутсайдерами. Це у збірній Кріштіану пачками забивав у матчах зі слабкими суперниками, а в ЛЧ брав безпосередню участь в здобутті трофеїв. Майже половину своїх голів (67) форвард забив у матчах на виліт.

Найкращий бомбардир сезону Ліги чемпіонів. Роналду 6 разів завершував розіграш головного клубного турніру Європи в статусі найкращого бомбардира (у Мессі на один менше). Португальцю вдавалося здобути "Золотий бутс" ЛЧ тричі поспіль. Перелік сезонів – 2007/08, 2012/13, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18.

Найбільше голів за один сезон Ліги чемпіонів. Феноменальною вийшла кампанія 2013/14, упродовж якої Роналду забив 17 голів. Найближчим до цих показників був сам португалець – у сезонах 2015/16 та 2017/18 у нього було по 16 забитих м'ячів. Далі розташувався Роберт Лєвандовскі (15), а максимумом для Ліонеля Мессі та Каріма Бензема стало по 14 голів.

Найдовша гольова серія в Лізі чемпіонів. Роналду забивав у 11 матчах поспіль, розтягнувши цю подорож на два сезони. До нього найстабільнішим голеадором в історії ЛЧ був Рууд ван Ністелрой, який відзначався у 9 поєдинках поспіль. Цікаво, що саме цього нідерландця Кріштіану свого часу витіснив із Манчестер Юнайтед.

Король фіналів Ліги чемпіонів. Португалець разом із Паоло Мальдіні утримує лідерство за кількістю зіграних фіналів ЛЧ – по 6. Лише одного разу Роналду не здобував трофей. Однак тут нас цікавить інше. Кріштіану – єдиний гравець в історії, який відзначався забитими м'ячами у трьох різних фіналах Ліги чемпіонів. Загалом у його активі 4 голи у вирішальних матчах.

Місія (не)здійсненна: чи зможе Холанд побити історичний рекорд Роналду у Лізі чемпіонів